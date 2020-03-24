مطالب برلمانية بإلزام المصانع بإجراءات مواجهة كورونا مع عمالها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، ضرورة التزام المصانع بكافة القطاعات، بتخفيض أعداد العمالة الإدارية التي لا تؤثر بدورها على سير العجلة فضلا عن التشديد على وجود أدوات التعقيم والتطهير اللازمة في كل منشأة على حدة واجراءات التهوية وتطهير السيارات وقياس درجات الحرارة للعاملين بصفة مستمرة.
وأضاف أنه من الضرورى تحديد الصناعات التي يصعب تقليل العمالة بها، وأثر ذلك على العرض والطلب، ومنها مثلا صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وأوضح أن الفترة الراهنة من أقوي الفترات التي يحتاج فيها السوق المصري لعمل كامل المصانع المتخصصة في الصناعات الغذائية على سبيل المثال بكامل طاقتها لعدم حدوث عجز في اي سلع غذائية.
وأشار إلى ضرورة تنفيذ برامج التوعية والتثقيف للعاملين بالقطاع والتدريب على كيفية اتباع أساليب مكافحة العدوى والتي تحظى باهتمام ودعم كافة أجهزة الدولة، خاصة وأن الاقتصاد المصري يتعامل مع أزمة كورونا بثبات كبير حتى الأن، واتسمت الإجراءات الحكومية المتبعة والسيناريوهات الموضوعة بالحكمة وموافقة أحدث الأساليب المتبعة في مكافحة المرض بالعالم.
كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والنقدى، والعمل فى ذات الوقت على توفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، ولمراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعبائهم.
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