مطالب برلمانية بإلزام المصانع بإجراءات مواجهة كورونا مع عمالها

وأضاف أنه من الضرورى تحديد الصناعات التي يصعب تقليل العمالة بها، وأثر ذلك على العرض والطلب، ومنها مثلا صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وأوضح أن الفترة الراهنة من أقوي الفترات التي يحتاج فيها السوق المصري لعمل كامل المصانع المتخصصة في الصناعات الغذائية على سبيل المثال بكامل طاقتها لعدم حدوث عجز في اي سلع غذائية.

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وأشار إلى ضرورة تنفيذ برامج التوعية والتثقيف للعاملين بالقطاع والتدريب على كيفية اتباع أساليب مكافحة العدوى والتي تحظى باهتمام ودعم كافة أجهزة الدولة، خاصة وأن الاقتصاد المصري يتعامل مع أزمة كورونا بثبات كبير حتى الأن، واتسمت الإجراءات الحكومية المتبعة والسيناريوهات الموضوعة بالحكمة وموافقة أحدث الأساليب المتبعة في مكافحة المرض بالعالم.