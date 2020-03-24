جولة لعبد الرحيم بمستشفى العجوزة بعد اختيارها للعزل الطبى لمصابى كورونا بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبد الرحيم على: جيش مصر الأبيض سينتصر على كورونا.. ويتبرع ب50 ألف جنيه لصالح المستشفى

تفقد الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير البوابة نيوز، مستشفى العجوزة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بعدما تم اختياره ليصبح مستشفى العزل فى محافظة الجيزة.

وقدم عضو مجلس النواب الشكر والتقدير لأطباء وممرضى مصر وكافة العاملين فى القطاع الطبى مؤكدًا أنهم جيش مصر الأبيض الذى يخوض حربًا ضروسًا الآن على خط المواجهة الأول فى الحرب على فيروس كورونا المستجد.

وقدم "علي" خلال جولته دعم مالى قدرة 50 ألف جنيه لشراء مستلزمات طبية وكمامات ومطهرات وقفازات وأدوات مكافحة العدوى حرصا على الطاقم الطبى وحمايتهم من نقل العدوى .

وتفقد عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة كافة أقسام المستشفى وإجراءات إخلاء المرضى وتحويل المستشفى إلى عزل بمحافظة الجيزة.

وأثنى عبدالرحيم على، خلال تفقده أقسام المستشفى على التجهيز والإعداد الجيد والذى ينذر بأنباء جيدة فى طرق الاستقبال والتعامل مع المرضى الذين سيتم تحويلهم للمستشفى.

والتقى عضو مجلس النواب الفريق الطبى بالمستشفى لدعمهم معنويًا والتأكيد على دورهم الهام خلال الفترة المقبلة قائلًا: "الفريق الطبى هو جيش مصر الابيض الان وجميعا نقدر دوركم ولو استطعنا فعل ما تفعلونه سنتواجد بجواركم فى المستشفيات دون تردد مضيفا جميعكم وطنيين واعلم جيدا انكم على استعداد للتضحية بأنفسكم من اجل مصر والمصريين".

وأضاف عبد الرحيم على، خلال لقائه الفريق الطبي: "أنا معكم طوال الـ 24 ساعة والدولة لن تتوانى لحظة فى خدمتكم وتوفير ما تحتاجه المستشفى، ومن ناحيتى سوف اتواصل مع كل رجال الاعمال بمنطقة الدقى والعجوزة لتقديم الدعم المالى للمستشفى ودعمكم بالمستلزمات الطبية فى حال الاحتياج إليه، حتى تستطيعوا أداء المهمة على أكمل وجه".

ودعا عبد الرحيم على، كل رجال الأعمال المصريين لمساندة ودعم القطاع الطبى فى مصر فى هذه الأثناء حتى تعبر البلاد أزمة فيروس كورونا بأمان، مؤكدا اننا جميعا فى مركب واحدة.

وكانت مصادر بوزارة الصحة والسكان قد كشفت عن اختيار مستشفى العجوزة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ليصبح مستشفى العزل فى محافظة الجيزة وذلك بعد أن تم اكتشاف عدم صلاحية مستشفى الصف ومستشفى الحوامدية من الناحية الفنية والأطقم الطبية.

وقالت المصادر، إن مستشفى العجوزة كانت ضمن مشروع المستشفيات النموذجية وتم دعمها بتجهيزات ضخمة خلال الفترة الماضية ويتواجد بها فريق طبى جيد من الأساتذة والاستشاريين فى كافة التخصصات أيضا مساحتها متسعة وتسمح لتكون مستشفى عزل كما تم تطوير نظم العمل بها.

ولفتت المصادر، إلى أنه يجرى الآن إخلاء المستشفى من المرضى ليصبح على أتم استعداد لاستقبال أى مريض كورونا بالجيزة.



جولة عبد الرحيم على داخل مستشفى العجوزة (1)

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جولة عبد الرحيم على داخل مستشفى العجوزة (2)



جولة عبد الرحيم على داخل مستشفى العجوزة (3)



جولة عبد الرحيم على داخل مستشفى العجوزة (4)



جولة عبد الرحيم على داخل مستشفى العجوزة (5)



جولة عبد الرحيم على داخل مستشفى العجوزة (6)



جولة عبد الرحيم على داخل مستشفى العجوزة (7)



جولة عبد الرحيم على داخل مستشفى العجوزة (8)



جولة عبد الرحيم على داخل مستشفى العجوزة (9)



جولة عبد الرحيم على داخل مستشفى العجوزة (10)



جولة عبد الرحيم على داخل مستشفى العجوزة (11)



جولة عبد الرحيم على داخل مستشفى العجوزة (12)



جولة عبد الرحيم على داخل مستشفى العجوزة (13)