برلمانى: تعقيم المنشآت الحيوية بالقناطر الخيرية وحملات لتوعية المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية، على تشكيل عدد من الفرق المختصة لرش وتعقيم وتطهير كل الأماكن الحيوية بالدائرة، وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح عامر، أن الأماكن التى تم رشها وتعقيمها، تشمل كافة الشوارع والمنازل والمنشآت الخدمية العامة، الوحدات الصحية والمرافق، للتصدى لانتشار الفيروس، مؤكدًا أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان عدم انتشار الفيروس ويتبقى على المواطنين تنفيذ التعليمات كما وردت من منظمة الصحة العالمية، والخضوع لقرارات الدولة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أهمية مساندة الجهود المبذولة من قبل الجهات التنفيذية وبالأخص مديرية الطب البيطري، مشددا على أهمية البقاء فى المنزل وعدم النزول إلى فى الحالات الضرورية فقط، مؤكدًا أن مصر من الدول التى اتخذت خطوات عاجلة لمنع انتشار الفيروس، وعلى المواطنين مساندة ودعم هذه الجهود المبذولة بشكل كامل وتنفيذ التعليمات حتى تؤتى هذه الإجراءات ثمارها وتستطيع الدولة التصدى لهذا الوباء العالمى دون أى خسائر مثل عدد من الدولة الأخرى.

فيما أعلن النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، تأييده لقرار رئيس مجلس الوزراء بفرض الحظر على حركة المواطنين، وذلك بعد عدم التزام البعض بالتعليمات، ما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مضيفا: "نحن جميعا كنواب نؤيد صدور أى قرارات أخرى فى هذا الشأن تكون أكثر شدة وحزم، وذلك حتى تتمكن الدولة من إحكام السيطرة على انتشار هذا الفيروس الوبائى، وتجنبا لحدوث أى عدوى لأعداد أكثر من التى قد تم الإعلان عنها من قبل من خلال وزارة الصحة والسكان".

وأوضح نظير، أنه على الرغم من التأثر الاقتصادى بهذا القرار إلا أن إتجاه الدولة فى هذا الشأن هو اتجاه للمحافظة على أبناء مصر، قائلا "فلابد أن يعى المصريين أهمية هذا القرار وأن يقوموا بتفعيله وتنفيذه حفاظا على صحتهم وأرواحهم".

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وتابع النائب البرلمانى: "لم نتصور فى ظل هذه الظروف الصعبة التى يعيشها العالم، أن يتحول دعاء المصريين والتكبير من نوافذ منازلهم بمدينة الإسكندرية إلى خروجهم فى مسيرة تجول شوارعها فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا واتخاذ عدة إجراءات احترازية لحصاره ومنح المدارس والجامعات وعدد من المؤسسات إجازة وغلق المحلات فى السابعة مساءً والمطالبة فى حملة كبيرة بأن يلتزم الجميع بالمنازل".

واستطرد النائب إبراهيم نظير: "كيف يخرج هؤلاء المواطنين عديمى الفكر بشوارع الإسكندرية فى مسيرة ليلية للتظاهر ضد فيروس كورونا فى مشهد صادم للجميع، ولم تفلح معهم كل المحاولات والمبادرات التى تولت أمرها جميع مؤسسات الدولة لتوعية المواطنين بمخاطر هذا الفيروس على البشر وانتشاره السريع أثناء التجمعات ".



القناطر الخيرية



رش وتعقيم المنازل