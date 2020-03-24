شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يطالب برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن رفع درجة الاستعداد والجاهزية الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالقطاع الطبي بالكامل عام وخاص، مثمنا دور المؤسسات الطبية من أطباء وعاملين في القطاع الصحي، واصفا اياهم بخط الدفاع الصلب.

وأوضح فؤاد، أنه في إطار حالة التأهب والاستعداد القصوى التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا وسرعة عزل الحالات المصابة وعلاجهم، وما نشرته الوزارة وهيئة التأمين الصحي من تعليمات وإجراءات وقائية احترازية لمنع الإصابة بالفيروس، وفي إطار تكاتف كل أجهزة الدولة وحرصنا جميعاً على الخروج من هذه الأزمة التى تهدد الصحة العامة للمواطنين بسلام.

وطالب فؤاد، ضرورة بدء رفع درجة استعداد كافة المستشفيات الحكومية، الجامعية، مستشفيات الجيش والشرطة وكذا مستشفيات القطاع الخاص والمراكز الطبية المتخصصة والمستوصفات الطبية لأي تطورات قد تحدث في هذه الأزمة تستدعي جاهزيتها من الأن، على أن يكون على رأس تلك الاستعدادات "مراجعة مدى توفر المستلزمات الطبية، وبدء تدريب الأطباء بكافة المستشفيات لمواجهة أي عجز اطباء الرعايات وخطط الإعاشة بالمستشفيات للفرق الطبية ان تطلب الامر".

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وشدد فؤاد على ضرورة أن يلتزم الجميع بتخفيض نسبة العمليات الباردة التي تجريها هذه المستشفيات لتصل إلى 25% من الطاقة الاستيعابية على الأكثر، وذلك لزيادة عدد الأسِرَة المتاحة بالمستشفيات واستعداد كافة الأطقم الطبية وجاهزيتهم لأي تطورات سريعة وغير متوقعة قد تحدث.