شكرا لقرائتكم خبر عن "14 يوم انحسار أو انتشار".. أبو العينين يدعو مواطنى الجيزة للمكوث بالمنزل لمحاربة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، اليوم حملة بدائرة الجيزة لدعوة المواطنين للمكوث فى المنزل لمدة أسبوعين تحت شعار "14 يوم إما انتشار. وإما انحسار" وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال أبو العينين أن المكوث فى المنزل والامتثال لتعليمات وزارة الصحة، هو فريضة وطنية وضرورة قومية تحتمه الظروف الحالية مؤكدا أن الحفاظ على صحة وسلامة كل المصريين أهم وأغلى من أى خسائر وأعباء اقتصادية يتكبدها المجتمع خاصة أهلنا من العمالة اليومية والعمالة غير المنتظمة وأصحاب الحرف اليدوية، مؤكدًا أن الخسائر ستعوض لكن حياة وسلامة أى مواطن لا تساويها أموال الدنيا، مضيفا أن يثق فى وعى أهالى الجيزة وشعبها الاصيل وحرصهم على الالتزام بقرارات الدولة لمحاصرة الوباء والقضاء عليه.

وأكد أبو العينين، أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية تؤكد أن الرئيس والحكومة يضعا صحة وسلامة المواطنين فوق أى اعتبار مناشدا جموع المصريين فى المقابل الامتثال لقرارات الدولة حفاظا على الصحة العامة والأمن القومى للبلاد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها الأصيل وقيادتها الحكيمة من كل شر وسوء.



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حملة النائب أبو العنيين (2)

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حملة النائب أبو العنيين (4)



حملة النائب أبو العنيين (5)



حملة النائب أبو العنيين (6)



حملة النائب أبو العنيين (7)



حملة النائب أبو العنيين (8)



حملة النائب أبو العنيين (9)