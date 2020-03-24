شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: مبادرة البالطو الأبيض لتوفير أطباء لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد الباقى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مبادرة البالطو الأبيض لتخريج 10آلاف طبيب لمواجهة كورونا، تستهدف طلاب السنة الأخيرة بكليات الطب والصيدلة، وسرعة تخريج هذه الدفعة، بحيث يتم فتح باب التطوع لهم ضمن إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ويتم إشراكهم فى عمليات علاج المرضى من هذا الفيروس المستجد.

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لـ"الخليج 365"، إنه يمكن الاستعانة بتلك الدفعة من الأطباء والصيادلة في الحالات الحرجة والعاجلة والحالات التي تحتاج لتجارب سريرية، حيث إن كل دول العالم تعانى عجزا فى كوادر الأطباء والصيادلة نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن تخريج هذه الدفعة من الصيادلة والأطباء سيضمن وفرة فى عدد الأطباء الذين ستحتاجهم المستشفيان بجانب تقديم خدمة طبية متميزة وتقديم عناية أفضل للمرضى وبالتالى يتم اتخاذ خطوات استباقية واحترازية لا ننتظر الأزمة حتى تشتعل بل نأخذ خطوة مسبقة لمواجهة الفيروس.

وفى وقت سابق أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة باسم "البالطو الأبيض" لتناشد فيها كلا من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالى لتوفير 10 آلاف متطوع من طلاب السنة النهائية لكليات الطب والصيدلة، وتأهيلهم وتدريبهم كأطقم طبية مساعدة، وذلك لتقديم الخدمة الطبية في مرحلة الطوارئ إذا ما استدعت الضرورة ذلك فى المراحل المقبلة لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما يستلزم وجود عدد أكبر من الأطقم الطبية، لدعم طاقة المستشفيات الحالية، أو في حالة تجهيز مستشفيات ميدانية في المراحل اللاحقة.

واعتبرت التنسيقية، أنه وبعد انتهاء فترة الطوارئ، وبعد استنفاد الغرض من المبادرة، بعودة الجامعات للعمل، يتم تقديم الشكر لكافة المتطوعين وتكريمهم بشهادات تقدير، امتنانا لقيمة وأهمية التطوع فى مراحل الأزمات، والتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية والاستفادة بطاقات الشباب فى خدمة وطنهم.