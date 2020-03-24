شكرا لقرائتكم خبر عن عضوة بتنسيقية شباب الأحزاب: مبادرة البالطو الأبيض تفكير مستقبلى لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مبادرة البالطو الأبيض لتخريج 10آلاف طبيب لمواجهة كورونا، خرجت من أحد الشباب السياسيين الأعضاء في تنسيقية شباب الأحزاب حيث إن التنسيقية هي خليط من جميع الطيف السياسى، موضحة أن تلك المبادرة تبنتها التنسيقية نظرا لواجهتها وأهميتها في الفترة الراهنة.

وقالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لـ"الخليج 365"، إن مبادرة البالطو الأبيض هي مبادرة تفكر مستقبليا ما الذى تحتاجه الدولة على الصعيد الطبي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وهدفها توفير صف ثانى من الأطباء والصيادلة من السنوات النهائية بكليات الطب والصيدلة، حيث يتم تدريبهم بشكل جيد بحيث يكونوا معاونين لأطقم الطبية للأطباء الذين يكونون في المواجهة لهذا الفيروس المستجد.

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وأوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه المبادرة يتم تنسيق فيها مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى، وسيتم الإعلان عن الخطوات التنفيذية لهذه المبادرة بمجرد نجاح التنسيق مع الجهاز التنفيذي للتعليم العالى والصحة، وسيتم الإعلان عن كيفية التقديم والتطوع للأطباء.

وفى وقت سابق ناشدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي بإطلاق مبادرة "البالطو الأبيض"، والتي تسعى إلى توفير 10 آلاف متطوع من طلاب السنة النهائية لكليات الطب والصيدلة، وتأهيلهم وتدريبهم كأطقم طبية مساعدة، وذلك لتقديم الخدمة الطبية في مرحلة الطوارئ إذا ما استدعت الضرورة ذلك في المراحل المقبلة لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما يستلزم وجود عدد أكبر من الأطقم الطبية، لدعم طاقة المستشفيات الحالية، أو في حالة تجهيز مستشفيات ميدانية في المراحل اللاحقة.

وتابعت: في نهاية فترة الطوارئ وبعد استنفاد الغرض من المبادرة، بعودة الجامعات للعمل، يتم تقديم الشكر لكافة المتطوعين وتكريمهم بشهادات تقدير، امتنانا لقيمة وأهمية التطوع في مراحل الأزمات، والتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية والاستفادة بطاقات الشباب في خدمة وطنهم.