"المحامين" تعلن مد الإجازة للعاملين بالنقابة العامة حتى 2 أبريل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب رجائى عطية، مد الإجازة للعاملين والموظفين بإدارات النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، حتى الثانى من أبريل المقبل، بعد أن كان من المقرر انتهائها غدا الأربعاء.
يأتى ذلك تماشيا مع سياسات الدولة، وما تقضتيه المصلحة العامة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وخوفا من انتشار فيروس كورونا الذى أصبح وباء عالميا يحصد أرواح العشرات يوميا في كل دول العالم.
وحرصت نقابة المحامين، خلال اليومين الماضيين على تطهير وتعقيم مقر النقابة العامة بالقاهرة، حرصًا علي سلامة المحامين المترددين عليها والعاملين بها، وغيرهم من الزائرين لمقر النقابة. ويأتي ذلك في ظل إعلان النقابة عن استمرار تفعيل خدمة استخراج خطابات العلاج للأعضاء من مقر إدارة العلاج بعمارة فيزر بجوار النقابة العامة، وبنادي المحامين النهري بالمعادي.
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