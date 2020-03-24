شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب باعتبار السلع الطبية إستراتيجية غير مسموح باحتكارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب حسن عمر، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باقتراح برغبة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبًا بتحويل السلع الطبية والعلاجية إلى سلع إستراتيجية لا يمكن احتكارها.

وأكد البرلمانى فى طلبه، أن السلع الطبية والعلاجية مثل كمامات الأنف، وبدل الأطباء الوقائية، والجونتيات، أصبحت من السلع الإستراتيجية، والتى تحمى ليس فقط الأفراد من الفيروسات ولكنها تحمى كل مفاصل الدولة المهمة.

ولفت البرلمانى، إلى أن ما قام به بعض التجار معدومى الضمير من استغلال الأزمة وتخزين هذه الأدوات الطبية الهامة ورفع أسعارها الى أضعاف السعر الأساسى يحتاج بجانب العقوبات الصارمة الحازمة والسريعة الى تحرك من الدولة حتى تصبح هذه المنتجات والسلع سلع إستراتيجية تصنع وتنتج من مصانع ومنافذ توزيع تتبع رقابة الدولة بشكل مباشر؛ حتى لا تعطي لأحد فرصة احتكارها أو استغلال الأزمة كما يحدث حاليًا.

Advertisements

ومن جانبها قالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، إن القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" جاءت صارمة بعد حالة اللامبالاة التي ظهرت من قبل بعض المواطنين في مواجهة تلك الأزمة الراهنة.

وأضافت شادية، أن الدولة المصرية منذ إعلان انتشار فيروس "كورونا" عالميًا وهي من أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهته، مُؤكدًة أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مُعلنة أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها أيضًا إذا تدهور الأمر، مُتمنية ألا نصل إلى تلك المرحلة لأنها ستكون صعبة وهو ما يستلزم من الجميع بما يقع عليه من مسئولية تجاه أسرته ودولته، مُذكرة أن الدولة اتخذت كل الإجراءات التي يمكن أن يتم اتخاذها للحفاظ على سلامة المواطنين، وطالبت المصريين بالالتزام لكل القرارات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على سلامة بلادنا.