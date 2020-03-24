برلمانى يطالب بقاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة لتعويضهم ودعمهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، بحصر عدد العمالة غير المنتظمة والعمالة اليومية والموسمية، لتقديم التعويضات اللازمة لهم خلال فترة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره فى البلاد، للحفاظ على صحة وسلامة الشعب المصرى. وقال "الزنط"، لـ"الخليج 365"، إنه يجب أن تكون هناك قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة وعمالة الزراعة والمقاولات والتراحيل وغيرها، وصرف تعويضات لهم، مشيرا إلي أن هؤلاء العمال أعدادهم كبيرة وبالملايين وتوقف العمل في ظل الإجراءات الاحترازية سيتسبب في قطع مصدر رزقهم وضائقة مالية لهم، وهم مسئولون عن أسر، لذلك لابد أن يتم تعويضهم ودعمهم ومساندتهم، مطالباً بأن يكون الحصر شامل علي مستوي جميع المحافظات والمدن والقرى. Advertisements وأشار عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلي أن الدولة تدرك حجم المعاناة التي تعاني منها هذه العمالة، موجها الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي علي توجيهاته للحكومة بدعم قطاع العمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر احتياجا. وشدد علي ضرورة توسيع المشاركة في المبادرات التي أطلقها البعض لدعم العمالة غير المنتظمة، داعيا رجال الأعمال والمجتمع المدني ونجوم الفن والرياضة وغيرهم، إلي المشاركة.

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