شكرا لقرائتكم خبر عن رغم كورونا.. احتجاجات شعبية بنوافذ المنازل ضد حكومة أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بلدية باطمان التركية احتجاجات شعبية من نوافذ المنازل ضد إجراءات الحكومة بتعيين أوصياء من العدالة والتنمية على البلديات الكردية، حيث عبر الأهالي عن احتجاجهم بطرق الأواني في الشرفات في ظل الحجر الصحي المنزل الاحترازي من تفشي وباء كورونا، وذلك حسبما ذكر موقع تركيا الآن.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد قررت عزل رؤساء بلديات باطمان وسلفان وليجة وإرجاني، التي يترأسها حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وتعيين أوصياء بدلًا منهم.

وشهدت الأيام الأخيرة استمرار أعمال التفتيش في بلدية إرجاني، وشنت قوات الأمن هجومًا على الرئيس المشارك للبلدية أحمد قايا في منزله واعتقلته.

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وصرحت الرئيسة المشاركة لبلدية إرجاني، مريم يلديز، بأنه في الوقت الذي لابد فيه لحزب العدالة والتنمية الحاكم من مكافحة كورونا، نراه يكافح إرادة الشعب الكردي وسيحاسبه الشعب التركي عن هذا متهمة إياه باغتصاب البلديات بدون وجه حق وبظلم، إلا أن الشعب لن يسمح باغتصاب حقوقه.

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، قد أعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19» في تركيا إلى 1529 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 37 حالة، كما فرضت تركيا حظرًا للتجوال علي من يزيد أعمارهم على 65 عامًا.