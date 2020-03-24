شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قوانين تنتظر جلسة البرلمان 12 أبريل لأخذ الرأي النهائي فيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرار الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفاً فى 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة المقبلة فى 12 ابريل2020، ضمن إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها البرلمان، في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، نستعرض مشروعات القوانين المزمع أخذ الرأي عليها نهائياً خلال الجلسات المرتقبة علي النحو الآتي:
1-مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.
2-مشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
3-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008
جدير بالذكر، أن قرار تأجيل الجلسات يأتي اتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة، ويأتي في الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدى إلى انتشار العدوى، ومنع أي تخالط بقدر الإمكان خاصة بين أشخاص من محافظات مختلف، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي، حفاظًا على صحة وسلامة النواب والمواطنين .
ووفقاً لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس، في تعديل موعد انعقاد الجلسات.
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