ترامب يعلن عن دواء جديد لفيروس كورونا يبدأ تطبيقه خلال ساعات

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دواء جديد لفيروس كورونا يبدأ تطبيقه غدًا في نيويورك وأماكن أخرى. وكتب ترامب على حسابه الرسمي على تويتر: "نتيجة مبكرة رائعة لدواء سيبدأ غدًا في نيويورك وأماكن أخرى".

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