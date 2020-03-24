الشرطة الروسية تلقي القبض على سائق مصاب بكورونا

قال شرطيان بإدارة المرور في العاصمة الروسية موسكو، إنهما تلقيا أمرا هذا الشهر بالقبض على سائق سيارة أجرة، مع تحذير من أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأضافا أن الأمر صدر لأن السائق انتهك قواعد الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا، وعاد إلى عمله وقضى يوما كاملا ينقل ركابا في محيط موسكو.

وقال أحدهما لرويترز: "هُرعنا إلى كل الصيدليات القريبة.. لكن لم يكن لدى أي منها أقنعة".

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وتؤكد هذه الواقعة، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، مدى اعتماد المدينة على ضباط إنفاذ القانون لوقف انتشار المرض.

ولم تفرض موسكو، التي تأكد وجود 290 ​​حالة إصابة بها، أيا من صور

الإغلاق التي جرى تنفيذها في عواصم أوروبية أخرى بسبب تفشي الفيروس.

وقال عمدة موسكو اليوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات في العاصمة الروسية أكبر بكثير مما تكشف عنه الأرقام الرسمية.

وأضاف الشرطيان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لكونهما غير مصرح لهما بالحديث لوسائل الإعلام، أنه فيما يتعلق بسائق سيارة الأجرة، انتهى الأمر بتعاون زملاء آخرين لهم في إلقاء القبض عليه عندما سلكت السيارة طريقا مختلفا.