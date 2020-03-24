أمريكا تعلن تسجيل 600 حالة وفاة و50 ألف إصابة بكورونا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عن 600 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإصابة 50 ألف أخرين.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، إنه يرغب في رفع القيود على الحركة بحلول 12 إبريل

قبل عيد الفصح، لافتًا إلى أنه سيتم فتح البلاد قريبًا وبشكل تدريجي.



وحذَّرت وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين من السفر على متن سفن الرحلات البحرية كما تراجعت

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.8%، وسط مخاوف من اتساع دائرة التداعيات مع تزايد معدل الانتشار.وفي الكونجرس، قال السيناتور الجمهوري تيد كروز إنه سيعزل نفسه بعد اتصاله بشخص أكد لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا في مؤتمر العمل السياسي المحافظ أواخر الشهر الماضي.