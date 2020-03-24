إيطاليا تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 6820 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الثلاثاء، تسجيل 743 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6820 شخصًا، بحسب سكاي نيوز عربية.
وأعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيطالية فى وقت سابق اليوم أن إيطاليا الأكثر تضررًا من فيروس كورونا المستجدفي العالم في عدد الوفيات، قد زادت عدد الأسرّة المتاحة في العناية المركزة بنسبة 64%، داعيًا إلى العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأقنعة الواقية.
وقال مفوّض شؤون فيروس (كوفيد-19) دومينيكوأركوري في مؤتمر صحفي بروما: إن أسرة العناية المركزة في جميع أنحاء إيطاليا ارتفعت من 5343 إلى 8370، بزيادة قدرها 64%.
وأضاف: "نحتاج إلى المزيد من المعدات والمزيد من الأسرة والمزيد من الموظفين، يجب علينا إحداث ثورة في نظامنا الصحي"، بينما سجلت إيطاليا أكثر من 6000 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.
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