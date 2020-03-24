العراق.. 27 حالة وفاة و316 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلنت عن إحصائية بأعداد حالات الشفاء وفقًا لموقع روسيا اليوم. لموقع روسيا اليوم. وذكر بيان للوزارة أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفعت إلى 316 حالة"، بعد تسجيل 50 إصابة جديدة منذ أمس الاثنين، مبينا أن "حالات الوفاة بلغت 27 حالة"، بعد تسجيل 3 وفيات خلال الفترة نفسها. حالة"، بعد تسجيل 50 إصابة جديدة منذ أمس الاثنين، مبينا أن "حالات الوفاة بلغت 27 حالة"، بعد تسجيل 3 وفيات خلال الفترة نفسها. وأشارت إلى أن "75 حالة أخرى تماثلت للشفاء".

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