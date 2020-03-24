روسيا تصمم نموذجًا لنظام ملاحة للرحلات إلى القمر

أعلن أناتولي بيتروكوفيتش، مدير معهد البحوث الفضائية الروسية، أن علماء المعهد صمموا نظام ملاحة نموذجي لرحلات المركبة الفضائية الروسية المأهولة "أوريول" الجديدة إلى القمر.



وقال في اجتماع مجلس الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية: صممَّ علماء معهد البحوث الفضائية

وحدة ملاحة نموذجية للمركبة الفضائية المأهولة الواعدة "أوريول". وسوف تستخدم هذه الوحدة في الرحلات البعيدة بين الكواكب، مع خارطة القمر لتحديد المواقع في حالة الرحلات غير المأهولة.

وأضاف: وسوف ترسم المركبة القمرية الروسية "لونا-26" التي من المقرر إطلاقها عام 2024، قبل ذلك خارطة مجسمة (ثلاثية الأبعاد) للقمر.

تجدر الإشارة إلى أن أول تحليق للمركبة الفضائية الجديدة "أوريول" في مدار حول الأرض سيكون عام 2023. ووفقا لدميتري روغوزين من المقرر أن يكون أول هبوط لها على سطح القمر في عام 2030.