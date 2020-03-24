لتعزيز الاستجابة لـ كورونا.. أمريكا تمنح المراكز الطبية 100 مليون دولار

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها منحت 100 مليون دولار إلى 1381 مركزا طبيا في مختلف أرجاء البلاد،

لتعزيز استجابتها لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان: إن المراكز قد تستخدم هذه الأموال

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في تلبية الاحتياج للفحص والاختبارات وشراء إمدادات طبية، وتعزيز قدرات تقديم الخدمة الطبية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات.

وقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.