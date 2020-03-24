قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها منحت 100 مليون دولار إلى 1381 مركزا طبيا في مختلف أرجاء البلاد،لتعزيز استجابتها لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في بيان: إن المراكز قد تستخدم هذه الأموال
وقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر لتعزيز الاستجابة لـ كورونا.. أمريكا تمنح المراكز الطبية 100 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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