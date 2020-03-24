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لتعزيز الاستجابة لـ كورونا.. أمريكا تمنح المراكز الطبية 100 مليون دولار

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قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها منحت 100 مليون دولار إلى 1381 مركزا طبيا في مختلف أرجاء البلاد،

لتعزيز استجابتها لتفشي فيروس المستجد.

وقالت الوزارة في بيان: إن المراكز قد تستخدم هذه الأموال

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في تلبية الاحتياج للفحص والاختبارات وشراء إمدادات طبية، وتعزيز قدرات تقديم الخدمة الطبية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات.

 

 وقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات جراء .

 

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