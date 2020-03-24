بسبب كورونا.. ترامب يحذر من إغلاق أمريكا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، من الإغلاق الكامل للبلاد بسبب فيروس كورونا، الذي قد يعرض البلاد لدمار هائل وخسائر اقتصادية فادحة.

وأكد ترامب في وقت سابق أنه لن يسمح بتحول فيروس «كورونا» إلى مشكلة اقتصادية طويلة الأمد، مشيرا إلى أنه سينتهي عاجلا أم آجلا.

وأوضح أن الشركات الكبرى والصغرى الأمريكية تضررت بشدة بسبب الفيروس، مشيرا إلى أن النقاش مع الجمهوريين والديمقراطيين متواصل من أجل ميزانية المواجهة.

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وطالب ترامب الشعب الأمريكي، بالمحافظة على التباعد الاجتماعي للحد من تفشي الفيروس.

وسجلت الإصابات بفيروس «كورونا» أكثر من ثمانية آلاف إصابة جديدة على

الأقل، ليرتفع عدد إجمالي المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة إلى أكثر من 41 ألف حالة، نصفهم في ولاية نيويورك وحدها وهي العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وأصبحت الولايات المتحدة ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات، خاصة مع التوسع في إجراء الاختبارات، وهو ما يكشف عددا أكبر من دول أخرى ليست لديها القدرة على إجراء الاختبارات بشكل موسع.