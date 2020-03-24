العراق تعلن تسجيل 27 حالة وفاة و316 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلنت عن إحصائية بأعداد حالات الشفاء.

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وذكر بيان للوزارة أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفعت إلى 316 حالة"، بعد تسجيل 50 إصابة

جديدة منذ أمس الاثنين، مبينا أن "حالات الوفاة بلغت 27 حالة"، بعد تسجيل 3 وفيات خلال الفترة نفسها.

وأشارت إلى أن "75 حالة أخرى تماثلت للشفاء".