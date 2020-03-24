بريطانيا تسجل 87 وفاة بكورونا والحصيلة تصل إلى 422

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

بذلك، يرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 422 من بين 8 آلاف حالة إصابة مؤكدة.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية أن السلطات الصحية في البلاد أجرت فحوصات على 82 ألف شخص وسط انتقادات بشأن انخفاض معدل الفحوصات في بريطانيا مقارنة بدول أوروبية أخرى.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض، أمس الاثنين، إغلاقاً شاملاً في عموم المملكة المتحدة لمدة ثلاثة أسابيع في محاولة لوقف انتشار جائحة كوفيد - 19.

وفي إطار هذا الإجراء لن يسمح للبريطانيين بمغادرة منازلهم سوى في حالات محدودة جداً، مثل شراء الحاجيات الضرورية، والتوجّه إلى العمل، أو إلى الطبيب أو ممارسة الرياضة مرة واحدة يومياً، وفق ما أوضح جونسون في كلمته إلى مواطنيه.

كانت بريطانيا أغلقت، قبل أيام، المطاعم والمقاهي وقاعات العرض والمدارس.

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