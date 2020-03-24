بعد 10 أيام تدابير العزل.. مدريد مثقلة بموتى «كورونا»

في اليوم العاشر من بدء سريان تدابير الحجر المنزلي في إسبانيا، يخلو حي الأعمال في مدريد من المارة ولا جموع في أي مكان سوى داخل المستشفى المجاور، حيث توفي خمسة مرضى ليلاً جراء فيروس كورونا المستجد وفق تأكيد أحد الممرضين.

في الشوارع المقفرة والهادئة على غير عادتها في المدينة التي تعد 6,5 مليون نسمة وهي من الأكثر تضرراً حول العالم جراء الوباء، يمكن تلمّس الازدياد في عدد الإصابات من خلال الحركة المستمرة لسيارات الإسعاف التي تجوب الطرقات حتى من دون إطلاق صفاراتها.

وفي منطقة مدريد وحدها، قضى 1535 شخصاً بحسب أحدث حصيلة رسمية الثلاثاء. هذه الحصيلة تبلغ 2696 في كل إسبانيا.

وعلى مداخل قسم الطوارئ في مستشفى حي لا باز الجامعي، يجري تحميل عشرات أجهزة التنفس وسط حركة لا تهدأ لأطباء يدخلون ويخرجون باستمرار بأقنعتهم الواقية وقفازاتهم إلى خيمة بيضاء مقامة حديثاً.

وتقول متحدثة باسم المستشفى «منذ أمس (الاثنين)، نستقبل مرضى قد يكونون مصابين بفيروس (كوفيد- 19) من دون أعراض قوية». كذلك «تصلنا بزات واقية وكمامات» للطواقم الطبية «لكن ثمة نقصاً مستمراً».

ويوضح غيلن ديل باريو الممرض البالغ 30 عاماً لدى خروجه من الدوام الليلي في قسم الطوارئ بالمستشفى، بصوت خافت عبر الهاتف «هذا وضع صعب للغاية، كان لدينا مساء اليوم أناس حرارتهم مرتفعة انتظروا ساعات طويلة في قاعة الانتظار، تطلب الأمر أحياناً مدهم بالأكسجين، كما كان هناك أناس مسنون جداً...»

ويؤكد الممرض «توفي خمسة أشخاص من المصابين بفيروس كورونا خلال الليل»، مضيفاً «زملاء كثر يبكون لأن أناساً يموتون وحيدين من دون رؤية عائلاتهم والوقت المتوافر لدينا قصير جداً لمواكبتهم».

وفي «بالاسيو دي هييلو» (قصر الجليد)، يدخل عسكريون ببزات واقية على متن مركبات حمراء، إذ إن جثث الموتى ستسجى في قاعة التزلج الواسعة في الموقع، وذلك بعدما استنفدت المنشآت التابعة لخدمات دفن الموتى طاقتها القصوى.

وفي اليوم العاشر من تدابير الحجر، يقبع 46 مليون إسباني في منازلهم ولا يغادرونها إلا للحاجات الضرورية سواء للعمل أو لشراء الحاجيات الأساسية.