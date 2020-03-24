منظمة الصحة تحذر: أميركا قد تصبح بؤرة جديدة لكورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة قد تتخطى قريباً أوروبا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتصبح بؤرة الفيروس الجديدة.

وظهر الفيروس في الصين في ديسمبر الماضي قبل أن يتفشى في أوروبا التي باتت القارة الأكثر تأثراً به لكن تفشيه في الولايات المتحدة قد يجعل من هذا البلد البؤرة الجديدة لكوفيد-19، كما أعلنت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة الفيديو المغلقة.

وقالت "نلاحظ تسارعاً كبيراً في عدد الحالات في الولايات المتحدة وقد يحصل ذلك... لا يمكننا القول إن الأمر كذلك الآن لكن الاحتمال وارد".

وبحسب آخر تقرير يومي لمنظمة الصحة نشر مساء الاثنين سجلت الولايات المتحدة زيادة في عدد الإصابات والوفيات جراء وباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة (31573 إصابة و400 وفاة).

وفي الأثناء أحصت، أوروبا 20131 حالة جديدة و1318 وفاة من إجمالي 171424 حالة و8743 وفاة.

وتسارع وتيرة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يمكن أن يفسر بكشف أفضل للحالات وأيضاً نسبة العدوى المرتفعة قبل بدء تطبيق تدابير العزل الصارمة.

وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية "في الولايات المتحدة قبل أسبوع، انتقلت العدوى بشكل كبير".

ورغم توقع ارتفاع كبير في الأيام المقبلة لعدد الإصابات في العالم، تقول منظمة الصحة العالمية إن هناك "دلائل إيجابية مبكرة جداً في بعض الدول الأوروبية التي نجحت في إقناع السكان باحترام المسافة الضرورية بين الأشخاص وعدم التنقل"، كما قالت المتحدثة.

ففي إيطاليا مثلاً الدولة الأكثر تأثراً بعد الصين مع 63927 حالة، تسجل السلطات الصحية منذ الخميس الماضي تراجعاً لعدد الإصابات والوفيات الجديدة.