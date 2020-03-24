كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن إلغاء صفقة تشريع فيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إنه ألغى مساء يوم الاثنين صفقة تشريع فيروس كورونا المستجد.

وأفاد ترامب بأنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، موضحا أنه ألغى الصفقة التي تم التوصل إليها في حينه حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون.

وأشار إلى أن المناقشات حول التشريع بشكل عام لا تزال جارية، وأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قالت إن الاتفاق حوله قريب.