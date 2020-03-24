كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منجمة لبنانية تتوقع موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت قناة "إل بي سي " اللبنانية، المتنبئة اللبنانية الشهيرة، ليلى عبداللطيف، في نهاية شهر ديسمبر من عام 2019، للتحدث عن توقعاتها لعام 2020، وأسهبت ليلى عبداللطيف في التوقعات على الصعيدين المحلي اللبناني والعربي والدولي، ولكن من بين التنبؤات التي أوردتها عبداللطيف، قالت: "وباء خطير وقاتل ينتشر عالميًا ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب".

ويعد فيروس كورونا، اليوم هو الشغل الشاغل للمواطن والمسؤولين في كافة الحكومات على مستوى العالم، حيث يسابق العلماء الزمن من أجل التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا الذي يستمر في حصد الأرواح بصفة يومية بمختلف دول العالم.

ويبدو أن الحظ قد حالف المتنبئة اللبنانية الشهيرة وبالفعل بدأ فيروس كورونا في الانتشار، وبات اليوم يهدد العالم بأسره، ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء. لتعود تلك النبوءة إلى الأذهان مرة أخرى.

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