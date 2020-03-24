ترامب يعلن فتح البلاد قريبا وبشكل تدريجي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيتم فتح البلاد قريبا وبشكل تدريجي، مضيفا: "انكماشا كبيرا سيفوق في عدد ضحايا فيروس كورونا".

وحذر الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، من مقترح الإغلاق العام للولايات المتحدة، مؤكدا أن هذا المقترح يمكن أن "يدمر" البلاد.

واوضح ترامب، أنه يتم العمل حاليا على بناء 4 مستشفيات ميدانية و4 مراكز طبية لمساعدة نيويورك في مواجهة فيروس كورونا.

ويذكر أن أعلن حاكم ولاية نيويورك، بيل دي بلاسيو، اليوم الثلاثاء، تسجيل 25665 إصابة بفيروس كورونا. ويذكر أن أعلن بيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك، أن 2000 عامل في المجال الصحي من أطباء وممرضين متقاعدين أعلنوا تطوعهم لمكافحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19". وكان حاكم الولاية، أندرو كومو، أشار إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولاية زاد بأكثر من 3 آلاف حالة، ليتجاوز في الوقت الحالي 10 آلاف إصابة. في السياق ذاته، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل في تغريدة له على موقع "تويتر": "عملت فرقنا في أبل على تقديم يد العون لتوفير الإمدادات لمقدمي الرعاية الصحية الذين يواجهون كوفيد-19، وسنتبرع بملايين الأقنعة للعاملين في مجال الصحة في الولايات المتحدة وأوروبا". Advertisements

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن أزمة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تستمر حتى يوليو المقبل.

وأكد البنتاجون، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجيش الأمريكي بلغ 174 حالة بزيادة 41 إصابة عن اليوم السابق.

وفي تحديث يومي أضاف البنتاجون أن 59 موظفا مدنيا و61 من أفراد أسرهم و27 متعاقدا ثبتت إصابتهم أيضا بالفيروس.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك "تسارعا كبيرا جدا" في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وإن البلاد يمكن أن تتحول إلى مركز جديد للتفشي.