ترامب محذرا.. الإغلاق الكامل بسبب كورونا يعرض البلاد للدمار

وطلب ترامب، من نظيره الكوري الجنوبي، مون جاي إن، خلال اتصال هاتفي جمع الرئيسان الثلاثاء، لبحث مستجدات فيروس كورونا.

وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان صدر عنها، إن الاتصال ركز على تفشي فيروس كورونا المستجد، وكشفت عن طلب وجهه ترامب لنظيره الكوري الجنوبي، من أجل تزويد بلاده بمعدات طبية لمواجهة الجائحة.

رد مون على طلب ترامب كان بالقول: "إذا كان لدينا البديل في بلادنا، سندعم قدر المستطاع"، وفقا لما ذكرته الرئاسة الكورية الجنوبية.

وبعد الطلب، وضح الرئيس الكوري الجنوبي لنظيره الأمريكي أمر، ألا وهو أن ما يريده ترامب يتطلب موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على المعدات الطبية، وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيتخذ خطوات فورية لضمان حصول ذلك الثلاثاء، وفقا للبيان.

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وأشار البيان الصادر عن البيت الأزرق إلى أن ترامب معجب بالطريقة التي تعاملت بها سيول مع تفشي فيروس كورنا المستجد ولفت إلى أن كوريا "تقوم بعمل جيد جدا"، على حد تعبيره.