الهند: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 519 حالة

الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، فرض الإغلاق التام في البلاد لمواجهة فيروس كورونا لمدة 21 يوما.

وسبق للسلطات أن أغلقت غالبية المدارس والمرافق الترفيهية في البلاد، بما في ذلك دور السينما، كما علّقت إصدار التأشيرات السياحية واتّخذت إجراءات عدّة أخرى للحدّ من تفشّي الوباء.

وحظرت كلّ الرحلات الجوية الآتية من الاتحاد الأوروبي وتركيا وبريطانيا.

وأغلقت السلطات الهندية، الثلاثاء الماضي، كل المتاحف والمعالم السياحية في البلاد، بما في ذلك ضريح "تاج محلّ" الشهير، أمام الزوار، وذلك في إطار الجهود الرامية للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ.

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وأعلنت الهند، الأحد، فرض حظر تجول لمدة 14 ساعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 315 شخصا بالبلاد حتى الآن.