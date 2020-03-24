ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 19 شخصاً

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أعلنت الجزائر ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 19 شخصاً وتسجيل 34 إصابة جديدة ليرتفع

إجمالي الإصابات إلى 264 حالة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن أعلن وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بن بوزيد، البدء في تطبيق علاج جديد مضاد لفيروس كورونا منتج محلياً، مؤكدا أنه متوفر بكميات كافية. وفي مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، ذكر الوزير أنه "استنادا لتجارب بعض الدول قررت اللجنة العلمية وضع حيز التنفيذ علاج جديد لحالات الإصابة المؤكدة وهو متوفر حالياً بالكميات الكافية"، غير أن الوزير الجزائري لم يعطِ تفاصيل أخرى عن طبيعة الدواء أو الجهة التي أنتجته، واكتفى بالإشارة إلى أنه بكميات كافية.

وأصدر، الإثنين، الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي برئاسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عدة قرارات؛ أبرزها وضع محافظة البليدة (وسط) تحت الحجر الصحي لمدة 10 أيام، عقب تسجيلها 125 إصابة مؤكدة من أصل 230 وأكثر من 50 % من عدد الوفيات التي بلغت 17 وفاة، حيث باتت بؤرة للوباء في الجزائر. Advertisements كما تقرر فرض حظر التجول في العاصمة من الساعة 18.00 بتوقيت جرينيتش إلى غاية 06.00 صباحاً بالتوقيت نفسه. وأعلن أيضا عن منع تنقل سيارات الأجرة وغلق كل القاهي والمطاعم والمحلات باستثناء محلات المواد الغذائية والمخابز ومحلات بيع الحليب والخضر والفواكه في جميع المحافظات، وكذلك غلق قاعات الحفلات والاحتفالات والأعراس العائلية وستتم معاقبة المخالفين للقرارات.