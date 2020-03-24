جهة الدار البيضاء تتصدر عدد الإصابات.. تفاصيل التوزيع الجغرافي لانتشار فيروس كورونا

كشفت معطيات وزارة الصحة، المعلن عنها في تصريح صحافي، لمحمد اليوبي، مدير الأوبئة بالوزارة، عن التوزيع الجديد لحالات الإصابة بفيروس كورونا، المسجلة بالمغرب حتى الساعة السادسة من مساء الإثنين.

وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة في تصريح صحفي، مبتشرة من مقر الوزار، إنه من مجموع الـ170 حالة المسجلة حاليا، توجد 42 حالة إصابة بجهة الطار البيضاء سطات، وفي المرتبة الثالثة جهة الرباط سلا القنيطرة 40 حالة، ثم جهة فاس مكناس 36 حالة.

وتوجد 22 حالة بجهة مراكش آسفي، و11 حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم 7 حالات بالجهة الشرقية، و6 حالات بجهة سوس ماسة، و3 حالات بجهة بني ملال خنيفرة.

وبجهة درعة تافلالت سجلت حالة واحدة، كما تم تسجيل حالة ولحدة أيضا بجهة كلميم واد نون.

وبخصوص التوزيع الجغرافي بحسب المدن، قال اليوبي، إن مطينة الدار البيضاء سجلت أكبر عطد من الحالات بـ41 حالة، تلها الرباط بـ23 حالة، ثم مدينتين مراكش ومكناس بـ22 حالة لكل واحدو منهما، ثم فاس بـ14 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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