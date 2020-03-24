عاجل.. وفاة مصاب بكورونا عمره 76 سنة قدم من هولاندا يرفع عدد الوفيات بالمغرب إلى 5

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا، ليصل إلى 5 حالات بعد تسجيل حالة جديدة لدى شخص تم التكفل به يوم أمس.وأوضحت الوزارة، أن الشخص يعاني من مرض عضال، وهو قادم من هولاندا، ويبلغ من العمر 76 سنة.

وبلغت الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب 170 حالة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 27 حالة جديدة، وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، في تصريح صحفي مباشر من مقر وكالة المغرب العربي للأنباء، إن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 685 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن خمس حالات، بينما توفي أربعة أشخاص.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.