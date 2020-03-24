عاجل.. تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بكورونا بالمغرب.. الحصيلة: 170حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 170 حالة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 27 حالة جديدة، وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية.
وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، في تصريح صحفي مباشر من مقر وكالة المغرب العربي للأنباء، إن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ … حالة.
وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن خمس حالات، بينما توفي أربعة أشخاص.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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