كشف مصدر قريب من وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة أنه الوزير نُقل، اليوم الثلاثاء، إلى المستشفى العسكري في الرباط على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأكد المصدر لـ”اليوم 24″ أن الوزير لا يرقد في الانعاش كما هو متداول وحالته مستقرة ولا تدعو للقلق لكنه انتقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وكان الوزير اعمارة 18 حالة يُسجلها المغرب مصابة بوباء كورونا المستجد، وخضع للعزل الصحي في منزله قبل الانتقال إلى المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بكورونا..الوزير اعمارة في المستشفى ..ومقربون منه: ليس في الإنعاش ووضعيه لا تدعو للقلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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