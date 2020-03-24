بعد إصابته بكورونا..الوزير اعمارة في المستشفى ..ومقربون منه: ليس في الإنعاش ووضعيه لا تدعو للقلق

كشف مصدر قريب من وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة أنه الوزير نُقل، اليوم الثلاثاء، إلى المستشفى العسكري في الرباط على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر لـ”اليوم 24″ أن الوزير لا يرقد في الانعاش كما هو متداول وحالته مستقرة ولا تدعو للقلق لكنه انتقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وكان الوزير اعمارة 18 حالة يُسجلها المغرب مصابة بوباء كورونا المستجد، وخضع للعزل الصحي في منزله قبل الانتقال إلى المستشفى.