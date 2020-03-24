وزارة الصحة تعفي مندوب الصحة بتطوان- التفاصيل

أعفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، محمد وهبي مندوب الصحة بتطوان، من مهامه، على خلفية قضية الطبيب المصاب بفيروس كورونا المستجد، وتم تعويضه بعبد العزيز بولعيش المشتغل بالمندوبية ذاتها بالنيابة.
وكانت وزارة الصحة قد قررت، أول أمس الأحد، إغلاق مصحة خاصة وعيادة طبية تعود ملكيتها لأحد الأطباء، بعدما تبين أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.
وباشر الطبيب العائد من إحدى الدول الموبوءة بشكل عادي وبدأ بفحص المرضى، كما أنه أجرى عمليتين جراحيتين دون أن يتبع القواعد والبرتوكولات الدقيقة التي تُحتم عليه الفحص والتأكد من عدم إصابته بالفيروس، قبل بدء عمله.
وفتح في حق الطبيب تحقيق قضائي من طرف وكيل الملك بمدينة تطوان وأيضا من طرف المفتشية العامة لوزارة الصحة، ليتبين أن الطبيب يحمل شهادة الطب العام وليس مخول له مزاولة تخصص النساء والولادة.
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