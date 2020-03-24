“رونو” المغرب تساهم بخمسين سيارة إسعاف في تدبير جائحة كورونا

أعلنت مجموعة “رونو” لصناعة السيارات في المغرب، عن مساهمتها في الجهود الوطنية لتدبير جائحة فيروس كورونا.
وقالت المجموعة ذاتها، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الثلاثاء، إنها تتبرع بـ50 آلية، سيتم تحويلها إلى سيارات إسعاف على نفقتها، للمساهمة في الجهود الوطنية من أحل تدبير جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت المجموعة نفسها أنه إلى جانب مساهمتها بسيارات الإسعاف، فإنها وضعت عددا من مرافقها في مدن مختلفة، رهن إشارة السلطات.
وكانت الدولة قد فتحت الباب للمساهمات العينية إلى جانب المساهمات المالية، لتديير جائحة فيروس كورونا المستجد، داعية كافة المؤسسات، والأشخاص الراغبين في المساهمة العينية في تدبير الجائحة بالتواصل مع وزارة الداخلية.
وحسب المديرية العامة للضرائب، فإن مساهمات الأشخاص الذاتيين، والاعتباريين في تدبير الجائحة، تعتبر هبات تكتسي طابع مصاريف محاسبية، قابلة للخصم من الحصيلة الجبائية.
يشار إلى أن موارد “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)”، الذي تم إحداثه بتعليمات ملكية، بلغت إلى حدود الساعة، حوالي 23,5 مليار درهم.
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