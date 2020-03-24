إيطاليا تسجّل 743 وفاة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، مساء الثلاثاء، عن وفاة 743 شخص، ما يرفع عدد الضحايا في إيطاليا إلى 6820 وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في إيطاليا إلى 69176، بعد أن كان يوم أمس 63927.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانيّة، الثلاثاء، عن وفاة 87 شخص ما يرفع عدد الضحايا إلى 422.

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