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إصابات كورونا في نيويورك تتضاعف كل 3 أيام

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قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19) في نيويورك يتضاعف كل ثلاثة أيام تقريبا، وهي زيادة "مثيرة" تعني أن الذروة ستكون أعلى وأسرع مما كان متوقعا.

وفي إشارة إلى المنحني البيان لاعداد المصابين بالفيروس ،أضاف كومو في مؤتمر صحفي "لم نقم بتسوية المنحنى، ويشهد المنحنى تزايدا في الواقع".

وأوضح "الذروة أعلى مما كنا نعتقد، وأقرب مما كنا نعتقد"، مضيفا أنها يمكن أن تصل في غضون 14 إلى 21 يوما، مشيرا إلى أن "هذا مزيج سيئ من الحقائق".

وفي نيويورك، تم تسجيل 25 ألفا و 665 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وفقا لكومو، بما يقارب عشرة أضعاف عدد الحالات المسجلة في كاليفورنيا، الولاية الأمريكية الأكثر تضررا بعد نيويورك.

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