شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كورونا .. فيروس جديد قاتل يظهر في الصين والان نبدء بالتفاصيل

أفاد موقع «غلوبال تايمز» الصيني عن وفاة رجل من مقاطعة يوننان بجنوب غرب البلاد بعد ما تبين إصابته بالمتلازمة الرئوية لفيروس هانتا مساء يوم الأثنين.

وأضاف الموقع ان الرجل أصيب أثناء سفره إلى المقاطعة الصينية شاندونغ. وقال الموقع إن السلطات قامت بفحص 32 راكبا على متن الحافلة التي تواجد عليها الشخص المتوفى، ولم تعلن السلطات الصينية عن عن نتائج هذه الفحوصات.

وتصدر هشتاق #فيروس_هانتا منصات وسائل التواصل الاجتماعي تويتر, في الوقت الذي تتزايد فيه الإجراءات الاحترازية حول العالم لمحاربة فيروس كورونا.