شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة الامريكية» تدعم 1381 مركزا طبيا بـ 100 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية اليوم الثلاثاء إنها منحت مئة مليون دولار إلى 1381 مركزا طبيا في مختلف أرجاء البلاد لتعزيز استجابتها لتفشي فيروس كورونا المستجد وقالت الوزارة في بيان إن المراكز قد تستخدم هذه الأموال في تلبية الاحتياج للفحص والاختبارات وشراء إمدادات طبية وتعزيز قدرات تقديم الخدمة الطبية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات.

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