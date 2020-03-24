الصحة العالمية تتوقع زيادة عدد الوفيات حول العالم .. ولا دليل علمي على انتقال الفيروس عبر الهواء

مع استمرار تسجيل إصابات جديدة بـ(كوفيد19)

ـ تحذير من تحول الولايات المتحدة إلى مركز جديد للتفشي

ـ عقوبات رادعة على مخالفي حظر التجول في السعودية ولمن يتعمد نقل العدوى في الكويت

ـ الإمارات تعاقب منتهكي الإجراءات الوقائية والبحرين تضخ 11 مليار دولار لدعم اقتصادها

ـ اليمن يؤكد خلوه من الفيروس وإصابات جديدة في قطر ولبنان

ـ الجيش التونسي ينتشر في الشوارع وحظر تجول في الجزائر والسودان

ـ الأردن يمدد حظر التجول ويقرر توصيل الأغذية إلى المنازل

ـ مصر تحظر تجول مواطنيها ووسائل النقل وتغلق بعض المحلات التجارية وتمد العمل بتعليق الدراسة

ـ بريطانيا تفرض إغلاقا وإندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات

ـ وفيات إيران تقترب من 2000 ونصف الموظفين الحكوميين في المنازل

ـ ارتفاع كبير في حالات الإصابة بألمانيا وقيود على المتاجر والحافلات بتركيا

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ـ الصين ترفع قيود التنقل عن هوبي وتحذر من خطر انتقال الفيروس مجددا

ـ 500 وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بإسبانيا

ـ وفاة في زيمبابوي وطوارئ في السنغال

جنيف ـ عواصم ـ وكالات: توقعت منظمة الصحة العالمية زيادة في عدد الوفيات نتيجة وباء كورونا المستجد “كوفيد19″ حول العالم وذلك مع استمرار تسجيل حالات إصابة جديدة، وقالت المنظمة عبر حسابها على فيسبوك أن عدد ضحايا الوباء العالمي قد بلغ 17,138شخص حول العالم لافتة الى تزايد في عدد الاصابات الذي بلغ 391,947 إصابة وذلك وفق آخر إحصائية لها، ياتي ذلك فيما حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل المثار حول انتشار الفيروس القاتل عبر الهواء، حيث ذكرت المنظمة أنه لا يوجد أي دليل علمي على انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء. وأوضحت أن كورونا المستجد ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية. وفي السياق، حذرت منظمة الصحة العالمية من “تسارعا كبيرا جدا” في عدد الإصابات في الولايات المتحدة وإنها يمكن أن تتحول إلى مركز جديد للتفشي. وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستصبح مركزا جديدا للمرض، قالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة للصحفيين “نرى الآن تسارعا كبيرا جدا في حالات الإصابة بالولايات المتحدة، لذا فإن ذلك الاحتمال قائم”. وقد سجلت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مساء امس الاول 33453 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 18185 حالة عن الإحصاء السابق وقالت إن إجمالي الوفيات ارتفع من 199 إلى 400. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، قد حذر من تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا.

الى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السعودية مجموعة من العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين لحظر التجول المفروض لمكافحة وباء كورونا المستجد. وقالت الداخلية السعودية، إن من يخالف أمر منع التجول “يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، على أن تضاعف في حال التكرار”. وأشارت إلى أنه في حال عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوما. في غضون ذلك، أعلنت المملكة تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، موضحة أن الحالة لمقيم في المدينة المنورة.

وأوضحت في مؤتمرها الصحفي اليومي أنه تم تسجيل 205 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جهته، أقر مجلس الأمة الكويتي قانونا ينزل عقوبات بالسجن تصل في أقصاها إلى 10 سنوات لمن يتسبب عمدا في نقل العدوى بفيروس كورونا، وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، شفاء 9 مواطنين كويتيين ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الكويت، يرتفع بهذا عدد الحالات التي تعافت في الكويت إلى 39 حالة.

وفي دولة الإمارات، أهابت وزارة الداخلية بمواطنيها والمقيمين تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقاية للحد من فيروس كورونا المستجد وشددت الداخلية الإماراتية على “ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، ولدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء”. وفي البحرين نقل التلفزيون الرسمي عن وزير المالية الشيخ سلمان بن خلفية آل خليفة أن الحكومة ستنفذ حزمة إجراءات مالية بقيمة 4.3 مليار دينار (11.41 مليار دولار) بأسرع وقت ممكن كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل حالة وفاة جديدة لشخص مصاب بفيروس كورونا.

وذكرت على حسابها على موقع تويتر أن الوفاة “لمواطن بحريني يبلغ من العمر 65 عاما، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا”.

الى ذلك، جددت وزارة الصحة اليمنية، التأكيد على خلو اليمن من أي إصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19″، وذلك بعد اتضاح سلبية 9 حالات. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر ارتفاع عدد المصابين بالفيروس وذلك بعد تسجيل 7 حالات إصابة مؤكدة جديدة، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 37 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع العدد الإجمالي إلى 304 إصابات في لبنان.

وفي تونس أصدر الرئيس قيس سعيد قرارا بنشر المزيد من قوات الجيش في الشوارع في مسعى لتطبيق أكثر صرامة لإجراءات الحجر الصحي العام لمنع تفشي الوباء كما أعلنت الجزائر فرض حظر التجول في العاصمة من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا وإغلاق كامل لمدينة البليدة، مركز أكبر تفش للوباء القاتل ، بدوره قال عضو مجلس السيادة الحاكم إن السودان سيفرض حظرا للتجول على مستوى السودان من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا.

في السياق، قال الأردن إنه سيمدد حظر التجول إلى أجل غير مسمى ووعد بأن يبدأ بتوصيل المواد الغذائية والسلع الأساسية للمنازل في جميع أنحاء الأردن في محاولة لكبح انتشار الوباء.

وفي مصر أعلنت الحكومة ‏حظر حركة مواطنيها لمدة أسبوعين ووسائل النقل العام والخاص من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة اسبوعين”. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه سيتم تطبيق قوانين الطوارئ على كل من يخالفون قرارات الحظر. كما قررت الحكومة المصرية مد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخر و إغلاق الخدمات العامة والحكومية خلال فترة حظر التجول. وقررت أيضا تعليق كافة الخدمات الحكومية التي تستدعي توجه المواطنين إلى مصالح حكومية، ما عدا مكاتب الصحة. كذلك إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية بشكل كامل لمدة أسبوعين. وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت تسجيل 39 إصابة جديدة بالوباء إلى جانب وفاة 5 حالات.

دوليا، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إغلاقا في عموم بريطانيا في محاولة لوقف انتشار الوباء. يأتي ذلك، فيما قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا ارتفع بواقع 122 حال في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ووصل إلى 1934 حالة وفاة. كما ذكر التلفزيون الرسمي الايراني نقلا عن الرئيس حسن روحاني أن نصف عدد الموظفين الحكوميين تقريبا يمكث في المنازل في إطار إجراءات احتواء تفشي الوباء القاتل.

وفي ألمانيا قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا ارتفع 4764 حالة خلال يوم ليصل إلى 27436 حالة. من جهتها، فرضت تركيا قيودا على ساعات عمل متاجر البقالة وعدد الزبائن وركاب الحافلات في إطار تعزيز خطوات مكافحة الوباء، وأغلقت أنقرة المدارس والمقاهي ومنعت صلاة الجماعة في المساجد وأرجأت المباريات الرياضية إلى أجل غير مسمى. كما أعلنت قبرص إغلاق الجزيرة حتى 13 أبريل.وفي إسبانيا قالت وزارة الصحة إن عدد حالات الإصابة بوباء كورونا سجل قفزة إذ بلغ 39673 حالة بعدما كان 33089 . وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض ارتفع إلى 2696 حالة وفاة من 2182 حالة.

وفي الصين قالت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني إنها سترفع كل القيود المفروضة على السفر من وإلى الإقليم في 25 مارس باستثناء مدينة ووهان، وقالت لجنة الصحة الوطنية أبلغت عن حالة إصابة واحدة جديدة وذلك بعد 5 أيام من عدم الإبلاغ عن إصابات جديدة. في السياق، قال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية في الصين إن الصين لا بد أن تظل في حالة تأهب فيما يتعلق بجهود مكافحة فيروس كورونا إذ لا تزال هناك مخاطر من حدوث عدوى أو قدوم إصابات وافدة من الخارج. وأضاف مي فنغ، المتحدث باسم اللجنة، في إفادة صحفية “لا يمكن حتى الآن تخفيف أعمال الوقاية والمكافحة”.

الى ذلك، سجلت إندونيسيا 107 إصابات جديدة بالوباء وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا. كما أعلنت ماليزيا عن 106 حالات إصابة جديدة، فيما أعلنت كوريا الجنوبية 76 حالة إصابة جديدة مواصلة الاتجاه النزولي لحالات الإصابة الجديدة والذي أثار آمالا في احتمال أن أكبر تفش للفيروس في آسيا خارج الصين يتباطأ. بدورها، سجلت تايلاند 106 حالات إصابة جديدة و3حالات وفاة أخرى بفيروس كورونا. على صعيد متصل، أعلن وزير الصحة في زيمبابوى تسجيل أول وفاة لمريض بفيروس كورونا وحث مواطنيه على الهدوء. من جهته، أعلن رئيس السنغال ماكي سال، في خطاب إلى الأمّة حالة الطوارئ في سائر أنحاء السنغال.

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وفاة وحالات خطيرة جراء استخدام (كلوروكين) دون إشراف طبي

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات: سجلت أول حالة وفاة في أميركا بسبب استخدام عقار “كلوروكين” كعلاج ضد وباء “كوفيد 19″. حيث توفي شخص في ولاية أريزونا الأميركية بعد تناوله عقار “كلوروكين” من دون إشراف طبي، فيما أدخلت زوجته العناية المركزة أيضا على أثر تناولها الدواء. وبحسب “CNBC” سجل في نيجيريا العديد من حالات التسمم بعد تناول العقار دون استشارة طبية، بهدف العلاج من فيروس كورونا المستجد.

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وزيرة لبنانية سابقة ووزير باكستاني يعلنان إصابتهما

بيروت ـ عواصم ــ وكالات: أعلنت الوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق، إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد عودتها من العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي، كما أعلن وزير التعليم في حكومة إقليم السند جنوب باكستان، عن إصابته بالفيروس رغم أنه لم يزر أي مستشفى يعالج فيه مصابون. وحث سعيد غني السكان على اتباع سياسة التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بالمرض.

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سرقة باخرة محملة بالكحول متجهة إلى تونس

تونس ـ وكالات: قال وزير التجارة التونسي محمد المسيليني، إن باخرة كانت محملة بالكحول الطبي تعرضت للسرقة في عرض البحر، خلال توجهها إلى الساحل التونسي.

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ترامب يلوح بتقليص الإغلاق قريبا

واشنطن ـ رويترز: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يدرس كيفية إعادة فتح الاقتصاد الأميركي بعد انتهاء فترة إغلاق مدتها 15 يوما الأسبوع المقبل حتى على الرغم من انتشار فيروس كورونا بشكل سريع واستعداد المستشفيات لموجة من حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس. وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض “أمريكا ستفتح مرة أخرى وبسرعة أمام النشاط التجاري. مضيفا:”لن نسمح بأن يتحول ذلك إلى مشكلة مالية تستمر فترة طويلة”.