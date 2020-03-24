ترامب يحذر من أن الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا يعرض البلاد للدمار

حذر الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، من أن الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا يعرض الولايات المتحدة للدمار. وقال ترامب بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا يعرض البلاد للدمار". Advertisements وأضاف أنه "سيتم فتح البلاد قريبا وبشكل تدريجي". وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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