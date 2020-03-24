تأجيل البوندسليجا حتى 30 نيسان المقبل

وتوصلت الهيئة، إلى هذا القرار خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، في ظل تفشي فيروس كورونا الذي يهدد حياة الملايين حول العالم.

وأجلت الهيئة، الدوري الألماني حتى 2 نيسان في البداية، ولكن مع استمرار الوضع الحالي، استحال عودة النشاط الرياضي.



ويعتلي بايرن ميونخ، صدارة الدوري الألماني، برصيد 55 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني.