النقل توفر حافلات لنقل العائدين من مصر لمحافظاتهم مجاناً بعد تأكد سلامتهم من كورونا

أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، عن توفير حافلات لنقل العائدين من مصر إلى محافظاتهم مجاناً، وذلك بعد تأكد سلامتهم من فيروس كورونا.
وقال وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تخصيص عدد من الحافلات لنقل المرضى إلى مناطق سكناهم بعد التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا من قبل اللجان الطبية المتواجدة في مطار بغداد الدولي، مؤكداً ان "من واجبنا الإنساني تقديم كل ما يسهل عملية نقل المواطنين الى منازلهم خاصة وان هناك أعداد كبيرة من المرضى الذين لايتحملون مشقة السفر وخاصة فئة الأطفال والنساء".
وأضاف أنه "تم التنسيق مع قيادات عمليات بغداد ووزارة الداخلية لعودتهم بالسلامة الى مناطقهم في محافظة بابل والديوانية والسماوة وذي قار اضافة إلى محافظة البصرة نظراً لتوقف النقل العام في جميع محافظات العراق والالتزام بقرارات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بحظر التجوال".
وأضاف أنه "تم التنسيق مع قيادات عمليات بغداد ووزارة الداخلية لعودتهم بالسلامة الى مناطقهم في محافظة بابل والديوانية والسماوة وذي قار اضافة إلى محافظة البصرة نظراً لتوقف النقل العام في جميع محافظات العراق والالتزام بقرارات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بحظر التجوال".
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