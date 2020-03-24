امانة بغداد تفاتح المالية لإطلاق المنحة السنوية مع توقف الجباية

أعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن مفاتحة وزارة المالية لإطلاق المنحة السنوية مع توقف الجباية.
وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خلية الأزمة الخاصة بأمانة بغداد عقدت اجتماعاً مهماً اليوم الثلاثاء، ضم الكادر المتقدم في أمانة بغداد وناقش استمرار الخدمات وزيادة وتيرتها مع طرح المعوقات وكيفية معالجتها في ظل الظروف الراهنة".
وأضاف البيان أن "الاجتماع خلص الى مفاتحة وزارة المالية لإطلاق المنحة السنوية الخاصة بأمانة بغداد لا سيما مع توقف الجباية التي كانت تساعدها في اداء وظائفها الخدمية".
ولفت البيان الى أن "المجتمعين اتفقوا على رفع مستوى التنسيق مع القوات الأمنية من اجل تقديم تسهيلات اكثر في ما يخص حركة الآليات ولا سيما التخصصية التي تقوم بنقل النفايات خارج المدينة مع الشكر لما تقدمه من مساعدة ودعم للكوادر الخدمية".
وأضاف البيان أن "الاجتماع خلص الى مفاتحة وزارة المالية لإطلاق المنحة السنوية الخاصة بأمانة بغداد لا سيما مع توقف الجباية التي كانت تساعدها في اداء وظائفها الخدمية".
ولفت البيان الى أن "المجتمعين اتفقوا على رفع مستوى التنسيق مع القوات الأمنية من اجل تقديم تسهيلات اكثر في ما يخص حركة الآليات ولا سيما التخصصية التي تقوم بنقل النفايات خارج المدينة مع الشكر لما تقدمه من مساعدة ودعم للكوادر الخدمية".
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