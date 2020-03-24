بالصورة.. الموقف الوبائي لفيروس كورونا في البلاد

تنشر الخليج 365، بالصورة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد. ويظهر في الصورة عدد الإصابات التي بلغت 316 إصابة، فيما بلغت حالات الشفاء 75 حالة، والوفيات 27 حالة.

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