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بالصورة.. الموقف الوبائي لفيروس كورونا في البلاد

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تنشر الخليج 365، بالصورة الموقف الوبائي لفيروس في عموم البلاد.

ويظهر في الصورة عدد الإصابات التي بلغت 316 إصابة، فيما بلغت حالات الشفاء 75 حالة، والوفيات 27 حالة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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