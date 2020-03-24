عدد الإصابات بكورونا يقترب من 400 ألف حالة في العالم

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رغم الجهود المبذولة للسيطرة على الفيروس، ما يزال كورونا يتمدد في العالم

لا يزال فيروس كورونا المستجد يخترق دول العالم متسببا بإصابات تجاوزت 380 ألف مصاب بعد نحو ثلاثة أشهر من ظهوره في الصين. إلا أن الإحصائيات تظهر أن عدد المتعافين بلغ مائة ألف وفق أحدث إحصائية.

أظهرت أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 380 ألفا حتى صباح اليوم الثلاثاء (24 آذار/ مارس 2020). وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 381 ألفا حتى الساعة السادسة بتوقيت غرينتش صباح اليوم.

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كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز المئة ألف. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 16558. فيما ذكر موقع جامعة "جون هوبكنز" نفس الأرقام تقريبا.

ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا وكوريا الجنوبية. ورغم أن عدد الحالات المصابة في الصين يتجاوز المسجلة في إيطاليا، (81171 مقابل 63928)، فإن عدد الوفيات في إيطاليا يقترب من ضعف الوفيات المسجلة في الصين (6077 مقابل 3277).