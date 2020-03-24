الجيش الليبي يسير دوريات عسكرية لتمشيط الحدود للحد من وصول كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، تسيير دوريات عسكرية لتمشيط الحدود مع 4 دول: مصر، تشاد، الجزائر، والنيجر، من أجل الحيلولة دون وصول كورونا ومنع تهريب الوقود إلى دول الجوار.



ونقل موقع العين الإخبارية عن محمود الورفلي، مدير مكتب الإعلام بالمناطق العسكرية الجنوبية، إن آمر (قائد) المناطق العسكرية الجنوبية اللواء بلقاسم الأبعج وصل إلى مدينة الكفرة، جنوب شرقي البلاد بغية إطلاق الدوريات.

Advertisements

وأضاف، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن الدوريات العسكرية تمشط صحراء أوباري، حيث تعد نشطة في الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود إلى دول جوار ليبيا، بالإضافة لمنع دخول مهاجرين غير شرعيين مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الدوريات وصلت إلى الحدود كذلك مع الجزائر والنيجر، كما تم مصادرة شاحنات كبيرة وثلاث سيارات دفع رباعي كانت تستخدم في تهريب الوقود.

ومن المقرر أن تبدأ دوريات عسكرية في الجنوب الشرقي للبلاد، وذلك لمراقبة الحدود والسيطرة على أي محاولات لنقل فيروس كورونا إلى داخل ليبيا.

ولم تسجل في ليبيا حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، إلا أنها اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية، بينها إغلاق المنافذ الجوية والبرية وإيقاف حركة السفر بدءا من الخميس المقبل، وإغلاق المتنزهات العائلية وصالات التدريب الرياضية مؤقتا وتشديد المراقبة على الحدود.