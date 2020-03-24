غرفة تجارة وصناعة حضرموت توكد توفر مخزون غذائي كافٍ لهذه الفترة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

أكدت غرفة تجارة وصناعة حضرموت، توفر مخزون غذائي كافٍ في المحافظة لهذه الفترة.



وقالت غرفة التجارة في بيان لها: "نظرا لما يمر به العالم من انتشار متسارع لفيروس كورنا واحترازا من انتشاره في بلادنا، وبناءً لتوجيهات السلطة المحلية فإن غرفة تجارة وصناعة حضرموت تطمئن المواطنين عن توفر مخزون غذائي كافٍ من المواد الأساسية في المحافظة، ونؤكد عن قدوم شحنات من المواد الأساسية للمحافظة خلال الأيام القادمة".

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وأضاف البيان: "نطمئن المواطنين بأنه لا داعي للهلع والخوف لأن مخزون المواد الأساسية في المحافظة كافٍ للفترة القادمة".

وأوضح مدير عام المكتب خالد عوض غانم أن المواد الغذائية والغاز متوفر بشكل كافٍ وبذات الأسعار السابقة ولا داعي للخوف او للخزن أو زيادة الشراء من قبل المواطنين.

وأكد غانم انه في حال وجود أي تلاعب أو اختفاء أي سلعة سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة إزاء ذلك، داعياً المواطنين الى الإبلاغ عن أي زيادات أو تلاعب أو اختفاء لأي سلعة أساسية .