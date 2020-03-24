الهند تفرض الإغلاق التام لمواجهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الثلاثاء، إغلاقا تاما في بلاده اعتبارا من منتصف الليل ولمدة 21 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا.



وأضاف مودي في كلمة بثها التلفزيون "سيكون هناك حظر تام على الخروج من منازلكم".

وسجلت الهند حتى الآن 482 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتسع وفيات.

واتخذت السلطات في الهند عددا من الإجراءات لمواجهة انتشار كوفيد-19، حيث تم إغلاق المدارس والمرافق الترفيهية في البلاد، بما في ذلك دور السينما، كما علّقت إصدار التأشيرات السياحية وحظرت كلّ الرحلات الجوية الآتية من الاتحاد الأوروبي وتركيا وبريطانيا.

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وأمس الإثنين، فرضت الهند تدابير حجر تشمل 700 مليون شخص على الأقل، مع تشديد القيود التي تفرضها الحكومة الهندية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول في وزارة الصحة لاف أغاروال في مؤتمر صحفي يومي: "لدينا 19 ولاية ومنطقة في الحجر التام. وست ولايات أخرى في الحجر الجزئي واتخذت ثلاث ولايات إضافية تدابير".

وتنقسم الهند الفيدرالية إلى 28 ولاية و8 مناطق، ووضعت قيودا على التنقل بين مختلف الولايات لتجنب انتشار الفيروس.

وأغلقت عدة مناطق في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة الحدود مع الولايات المجاورة، وفرض حجر في أجزاء واسعة من جنوب البلاد، تشمل العاصمة نيودلهي ومدينة بومباي الضخمة.